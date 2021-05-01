Emeğin başkentinde 1 Mayıs sessiz geçti - Son Dakika

Emeğin başkentinde 1 Mayıs sessiz geçti
01.05.2021 10:57
Emeğin başkentinde 1 Mayıs sessiz geçti Zonguldak'ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, tam kapanma dolayısıyla sessiz geçti.
Emeğin başkentinde 1 Mayıs sessiz geçti
ZONGULDAK - Zonguldak'ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, tam kapanma dolayısıyla sessiz geçti.
Zonguldak'ta her yıl coşkuyla kutlanan 1 Mayıs yerini boş sokaklara ve sessizliğe bıraktı. Yerin metrelerce altından çıkardıkları kömürle emeğin başkenti olan Zonguldak'ta her yıl istasyon caddesinden başlayarak madenci anıtına yürüyen ve bayramı burada halay çekerek kutlayan maden işçileri bu yıl tam kapanma dolayısıyla 1 Mayıs'ı kutlayamadı. Kentin en işlek ve en yoğun caddesi olan Gazipaşa Caddesi ve Madenci Anıtı yerini sessizliğe bıraktı.
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