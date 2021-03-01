"Emeğiniz Su Ürünleri Hayat Sigortası ile TARSİM'e emanet" - Son Dakika

"Emeğiniz Su Ürünleri Hayat Sigortası ile TARSİM'e emanet"

01.03.2021 17:41

Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Ürünleri Kayıt Sistemi'ne (SKS) kayıtlı tesislerde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağlar, TARSİM kapsamında güvence altına alınıyor.

Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Ürünleri Kayıt Sistemi'ne (SKS) kayıtlı tesislerde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağlar, TARSİM kapsamında güvence altına alınıyor.

TARSİM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şimdi siz de vakit kaybetmeden yüzde 50 devlet prim desteği, çeşitli indirim fırsatları ve uygun tutarlarla Su Ürünleri Hayat Sigortanızı yaptırın, emeklerinizi beklenmedik risklere karşı koruyun.

Su Ürünleri Hayat Sigortasında, eksperler tarafından gerçekleştirilecek risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre sigortalanmaya uygun bulunan tesislerde yetiştirilen su ürünleri, hastalıklara, kontrol dışındaki kirlenme ve zehirlenmelere, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını risklerine, kazalara, predatörlere, alg patlaması ve kafesler/ havuzlar arası balık aktarımları, sebebiyle meydana gelebilecek ölümlere ve fiziksel kayıplara, kafes ve ağlar ise fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, kazalar ve predatörler nedeniyle meydana gelebilecek zararlara karşı güvence altına alınabiliyor. Ayrıca, yetiştiriciler isteğe bağlı olarak hırsızlığı da poliçesine ilave ettirebiliyor.

Tüm tarım sigortası branşlarında olduğu gibi 14 yıldır uygulamada olan Su Ürünleri Hayat Sigortası branşında da sektörden ve yetiştiricilerden gelen talepler titizlikle değerlendirilerek hızlıca uygulamaya alınıyor ve teminat kapsamı yıllar itibarıyla genişliyor. 2008 yılında yetiştiricilere seçenekli tarifeler sunulmaya başlarken, 2016 ve 2019 yıllarında tarife fiyatlarında indirimler yapıldı. Bununla birlikte, 2015 yılında isteğe bağlı olarak "kafes ve ağlar" ve 2020 yılında ise "hırsızlık" teminat kapsamına alındı. 2021 yılından itibaren ise demir kafeste üretimi yapılan su ürünleri de kapsama dahil edilirken; kafesler/havuzlar arası balık aktarımları sırasında meydana gelebilecek ölümler de sigorta kapsamına alındı.

Yine bu yılın başından itibaren DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) sistemine kayıtlı ve bu sistem üzerinden sözleşmeli üretim yapan yetiştiricileri sigorta yaptırmaya teşvik edecek indirimlerin yanı sıra tarife fiyatlarında da indirimler yapıldı. Kafes ve havuz bazında muafiyet uygulaması yapılan tarifede muafiyet oranı yüzde 15'den yüzde 12'ye düşürüldü.

Yetiştirici nasıl sigorta yaptırabilir?

Sigortalı yetiştirici, su ürünleri ile kafes ve ağlarını, TARSİM kapsamında güvence altına alabilmek için, kendisine en yakın yetkili acenteden detaylı bilgi edinerek, sigorta başvurusunda bulunabiliyor. Herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde ise en geç 24 saat içinde 0850 250 82 77 numaralı TARSİM Çağrı Merkezine ya da TARSİM Mobil aracılığıyla hasar ihbarında bulunulması önem taşıyor. Sigortalı yetiştiricinin yaptığı ihbarın ardından, TARSİM tarafından görevlendirilen eksperler, en kısa süre içinde su ürünleri stoklarını görüp, incelemelerini gerçekleştirerek, raporlarını düzenliyor. Hasar dosyası tamamlanan ve kesinleşen tazminatlar ise en geç 30 gün içinde sigortalı yetiştiriciye banka kanalıyla ödeniyor.

Tazminat alan illerde Muğla, Samsun ve Antalya başı çekiyor

TARSİM Sistemi'nin başlangıcından itibaren Su Ürünleri Hayat Sigortası kapsamında, Türkiye genelinde 800'e yakın poliçe düzenlenerek, 1.7 milyar TL'lik varlık teminat altına alınırken; en çok tazminat ödemesi alan illerde ise Muğla, Samsun ve Antalya başı çekti." - İSTANBUL

Emeğiniz Su Ürünleri Hayat Sigortası ile TARSİM'e emanet

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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