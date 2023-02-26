Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin İstanbul'da Yapmak İstediği Basın Açıklamasına Polis Müdahale Etti, Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin İstanbul'da Yapmak İstediği Basın Açıklamasına Polis Müdahale Etti, Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

26.02.2023 22:46

Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin İstanbul'da yapmak istediği "Deprem değil rantçı düzeniniz öldürdü. Şimdi dayanışma zamanı" konulu basın açıklamasına polis müdahale etti. Aralarında Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'ni oluşturan kurumların yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alındı.

Haber: FAHRETTİN ÖZTÜRK - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU
Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin İstanbul'da yapmak istediği "Deprem değil rantçı düzeniniz öldürdü. Şimdi dayanışma zamanı" konulu basın açıklamasına polis müdahale etti. Aralarında Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'ni oluşturan kurumların yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alındı.
Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin bugün Kadıköy'de yapmak isteği "Deprem değil rantçı düzeniniz öldürdü. Şimdi dayanışma zamanı" konulu basın açıklaması, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Buna rağmen basın açıklamasının yapılacağı Kadıköy İskele Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, Kalkedon Meydanı'nda polis tarafından ablukaya alındı. Polis, aralarında Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'ni oluşturan kurumların yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Kadıköy Kaymakamlığı'nın internet sitesinde bugün yayınladığı yasaklama kararında şöyle denildi:
"TOPLUMSAL İÇ BARIŞI TEHDİT EDEBİLİR: Sosyal medya hesapları üzerinden, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak, İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri isimli oluşum organizesinde 26 Şubat 2023 Pazar günü saat 17: 00'de Kadıköy İskele Meydanı'nda 'Deprem değil rantçı düzeniniz öldürdü. Şimdi dayanışma zamanı' konulu çağrıların yapıldığına dair bilgiler elde edilmiştir.
Yapılan araştırma ve elde edilen bilgiler doğrultusunda, sosyal medya üzerinde yer alan paylaşımlar göz önüne alındığında, yapılacak etkinliğin açık alanlarda yapılması halinde toplumda infial uyandıracak; milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebileceğinden ve etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceğine dair kuvvetli delil ve bilgiler elde edilmiştir.
DEVLETİN ULUSU VE ÜLKESİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNE AYKIRI OLABİLİR: 26 Şubat 2023 pazar günü saat 17: 00' de Kadıköy İskele Meydanı'nda sosyal medya hesaplarından yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler, Kadıköy sınırları içerisinde caddelerde, sokaklarda, meydanlarda, ana arter yollarda, devletin ulusu ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene aykırı olabileceği veya hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 26.02.2023 günü saat 00: 01'den 26.02.2023 günü saat 23: 59'a kadar Kaymakamlığımızca, idaremiz dahilinde bulunan tüm açık alanlarda yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA
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Demokrasi, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin İstanbul'da Yapmak İstediği Basın Açıklamasına Polis Müdahale Etti, Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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