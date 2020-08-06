Emek'e modern kapalı pazar alanı

1 milyona ulaşan nüfusu ile en çok pazar yerine sahip ilçelerin başında gelen Osmangazi'de, vatandaşın alışveriş için ilk tercihi olan semt pazarları modern ve konforlu hale getiriliyor. Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'ne inşa edilen Kapalı Pazar Alanı'nın hizmete girmesiyle birlikte Osmangazi'de AVM konforunda pazar yerlerine bir yenisi daha eklendi.

Osmangazi Belediyesi, sokak aralarında kurulan, yol ve cadde kapatılarak trafiğin aksamasına neden olan semt pazarlarını, modern pazar alanlarına taşımaya devam ediyor. Gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına bugüne kadar ilçenin birçok noktasına kapalı pazar alanları inşa eden Osmangazi Belediyesi, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'ne de üstü kapalı modern bir pazar alanı kazandırdı. Toplam 2 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 140 pazarcı esnafının faydalandığı tesis, alışverişe konfor getirdi. Pazarın ilk gününde tezgahlarını düzenli ve nizami şekilde açan esnaf, maskesini takıp sosyal mesafe kuralına uyarak satışlara başlarken, vatandaşlarda pandemi dolayısıyla 3 metre aralıklar ile kurulan pazar tezgahları arasında dolaşarak alışverişlerini yaptı.

Haftada 3 gün açık olacak olan Emek Kapalı Pazar Alanı'nda Perşembe ve Pazar günleri sebze-meyve satışı, Cumartesi günleri ise kıyafet satışı olacak. Pazar kurulmadığı günlerde pazar alanı, otopark olarak bölge halkına hizmet verecek. Böylelikle bölgedeki otopark sıkıntısı da çözülmüş olacak.

Vatandaş kendisini AVM'de hissediyor

Hijyenik ve sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapma imkanı bulan vatandaşlar, Emek Kapalı Pazar Alanı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Daha önce sokak aralarında kurulan pazarlarda alışveriş yapmanın zorluğunu dile getiren vatandaşlar, yeni pazar yeri sayesinde kendilerini AVM'de alışveriş yapıyor gibi hissettiklerini söyledi.

Yeni pazar alanlarına kavuşan esnaf da, büyük bir mutluluk yaşadı. Sokak aralarında kurulan pazar alanlarında çalışmanın zorluklarını ifade eden pazarcı esnafı, "Sokak aralarında kurulan pazarlarda, bizim için satış yapmak vatandaşlar için ise alışveriş yapmak gerçekten çok zor oluyor. Yağmur ve kar yağdığında ıslanıyoruz. Ayrıca soğukta satış yapmak çok zor oluyor. Emek Kapalı Pazar Alanı ve Osmangazi Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı diğer kapalı pazar alanları sayesinde bu sıkıntılarımız son buluyor. Burası her açıdan çok güzel olmuş. Hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların hayatını kolaylaştıran bir hizmet. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a böyle güzel bir pazar alanını inşa ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - BURSA