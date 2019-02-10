Emek Mahalleli Çocuklara Sünnet Şöleni

Eskişehir'de yaşayan 6-13 yaş arası 16 çocuğun sünnet şöleni, Emek Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Eskişehir'de yaşayan 6-13 yaş arası 16 çocuğun sünnet şöleni, Emek Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirildi.



Çocuklar; pelerinleri, asaları ve şapkalarıyla şölen için eksiksiz hazırlanırken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt çocuklara sürpriz hediyeler verdi. Sünnet şöleni kapsamında çocuklar Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı'nda bulunan hayvanat bahçesini gezdiler. Özel olarak süslenen belediye araçları ile konvoylar halinde şehir turu yapan çocuklar, Odunpazarı Tarihi Bölgeye geldi. Tarihi Bölgeyi gezen çocuklar burada da hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmedi. Çocuklar, tarihi bölgenin ardından sünnet şöleninin yapılacağı salona geldi. Başkan Kazım Kurt'un ev sahipliğindeki şölene CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, mahalle sakinleri, sünnet çocukları ve aileleri katıldı.



"Sizlerin daha mutlu olması için 24 saat çalışmaya hazırız"



Törende konuşan Başkan Kurt, ailelere ve çocuklara hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Kazım Kurt "Kardeşçe bir arada yaşayabiliyoruz ve birbirimizin ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bu düğün öyle bir amaçla ortaya çıkmıştır. Bu düğünün organizasyonu gerçekleştiren halk merkezi çalışanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Katılarak bizleri onurlandıran tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Elbette çocuklarımıza da teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman başları öne eğilmesin, sıkıntı çekmesinler. Biz Türkiye'yi Odunpazarı gibi, Eskişehir gibi yöneteceğiz ve tüm insanlarımızın mutlu olmasını sağlayacağız. Sizlere inanıyoruz. Sizlerin desteğine inanıyoruz. Sizlerin daha mutlu olması için 24 saat çalışmaya hazırız. Yeter ki bizim arkamızda durun ve bizimle beraber yürüyün. Biz sizi seviyoruz ama çocukları daha çok seviyoruz. Herkesin mutlu olmasını diliyor ve saygılar sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

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