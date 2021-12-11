Emek sahası sil baştan - Son Dakika
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Emek sahası sil baştan

11.12.2021 22:18
Emek sahası sil baştan

11 ARALIK 2021BASIN BÜLTENİEmek sahası sil baştanBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'amatör spor kulüplerine destek amacıyla' yenilenen futbol sahalarına Emek futbol sahası da eklendi.

11 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Emek sahası sil baştan

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'amatör spor kulüplerine destek amacıyla' yenilenen futbol sahalarına Emek futbol sahası da eklendi. Çalışmalar kapsamında sahanın zemini sil baştan yenileniyor.

Bursa'nın sporda da marka kent olması hedefiyle her branşa özel farklı tesisleri kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, amatör futbol kulüpleri tarafından kullanılan sahaları revize etmeye devam ediyor. Bölgesel ve amatör lig maçlarının yanı sıra okul müsabakalarına da ev sahipliği yapması nedeniyle amatör futbolun kalbi olarak bilinen Atıcılar'daki 3 nolu sahayı sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Emek futbol sahasını da modernize ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve yoğun kullanım nedeniyle zemini yıpranan Emek futbol sahasında halı serme işlemleri tamamlanma aşamasına geldi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre
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