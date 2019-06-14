Son Dakika Haberleri: "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
Son Dakika Güncel Haber

"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

3 saat önce

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün dördüncü günü sona erdi.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün dördüncü günü sona erdi.
Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüşün dördüncü gününde, Gerede ilçesi çıkışında başlayan yürüyüşe katılan yaklaşık 250 kişilik grup, 18 kilometrelik yürüyüşün ardından Gerede Aktaş köyü yakınlarında tamamlandı.
Emek ve Adalet Yürüyüşü
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:13 Kaynak: AA
Hak İş, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci kez girdiği iş yerinde demir parmaklıkta asılı kalan hırsız yakalandı Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı 4 milyonu aştı İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:25:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]