"Emek ve Adalet Yürüyüşü"
3 saat önce
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün dördüncü günü sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:13 Kaynak: AA
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu
Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün dördüncü günü sona erdi.
Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüşün dördüncü gününde, Gerede
ilçesi çıkışında başlayan yürüyüşe katılan yaklaşık 250 kişilik grup, 18 kilometrelik yürüyüşün ardından Gerede Aktaş köyü yakınlarında tamamlandı.
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