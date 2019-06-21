"Emek ve Adalet Yürüyüşü" (2)
2 saat önce
- Dinlenen sendika üyeleri Sendika üyelerinin yürüyüşü ANKARA - Hizmet-İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüş 11'inci gününde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:47 Kaynak: AA
- Dinlenen sendika üyeleri Sendika
üyelerinin yürüyüşü ANKARA - Hizmet-İş Sendikasının Bolu
Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüş 11'inci gününde devam ediyor. -2-
Bartın'daki sağanak
Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu
Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor
Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu