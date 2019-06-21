Son Dakika Haberleri: "Emek ve Adalet Yürüyüşü" (2)
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"Emek ve Adalet Yürüyüşü" (2)

2 saat önce

- Dinlenen sendika üyeleri Sendika üyelerinin yürüyüşü ANKARA - Hizmet-İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüş 11'inci gününde devam ediyor.

- Dinlenen sendika üyeleri
Sendika üyelerinin yürüyüşü ANKARA - Hizmet-İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüş 11'inci gününde devam ediyor. -2-
Emek ve Adalet Yürüyüşü (2)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:47 Kaynak: AA
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