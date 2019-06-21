"Emek ve Adalet Yürüyüşü" (3)
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- Sendika üyelerinin sloganlar eşliğinde yürüyüşü Yürüyüşün Devlet Demiryolları 2'inci Bölge Müdürlüğü önünde son bulması Yürüyüş sonrası açıklama yapan sendika yetkilileri Sendika üyelerinin oynaması ANKARA - Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek...
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:30 Kaynak: AA
- Sendika
üyelerinin sloganlar eşliğinde yürüyüşü
Yürüyüşün Devlet Demiryolları 2'inci Bölge Müdürlüğü önünde son bulması
Yürüyüş sonrası açıklama yapan sendika yetkilileri
Sendika üyelerinin oynaması ANKARA - Hizmet-İş Sendikasının, Bolu
Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için başlattığı "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 11'inci günü, Devlet Demiryolları 2'inci Bölge Müdürlüğü önünde sona erdi. -3-
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