Son Dakika Haberleri: 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' beşinci gününde
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'Emek ve Adalet Yürüyüşü' beşinci gününde

4 saat önce

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nün beşinci gününde Hizmet-İş'e bağlı sendikacılar, Ankara il sınırlarına ulaştı.

'Emek ve Adalet Yürüyüşü' beşinci gününde, System.String[]
Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nün beşinci gününde Hizmet-İş'e bağlı sendikacılar, Ankara il sınırlarına ulaştı.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet - İş sendikasının, Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün beşinci gününde sendikacılar, Ankara il sınırlarına ulaştı.

Babasının işe alınması için yürüyüşe katılan Sıla Mert, "Babam belediyede çalışıyordu. Seçimden önce kimsenin işten çıkartılmayacağını söylediler ama seçimden sonra baya bir kişiyi çıkardılar. Annem 5 aylık hamile ve babamdan başka eve gelir getiren yoktu. Babam da artık çalışmıyor. Bu yürüyüşe babamın tekrardan işe alınmasını istediğim için geldim. İnşallah babamı tekrardan işe alırlar" dedi.

Bolu Belediyesinden işten çıkarılan Dulkadın Çakıroğlu ise, "Biz ekmeğimizin peşindeyiz geri dönmek istiyoruz. Biz bu mücadeleye beraber çıktık. Sabahtan 10 kadar çalıştık ve sonrasında telefon geldi işinize son verdik dediler" şeklinde konuştu.

Hak - İş İstanbul İl başkanı Mustafa Şişman ise, "Bugün Bolu Belediyesinden işten çıkarılan arkadaşlarımızın yanında olmak için bir araya geldik. Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. Arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:58 Kaynak: İHA
Ankara, Bolu, Güncel
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