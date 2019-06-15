"Emek ve Adalet Yürüyüşü" - BOLU

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü"ne katılan Hak-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş sendikası üyeleri yürüyüşün beşinci gününde Ankara il sınırını geçti.Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında, Ankara ve İstanbul'dan gelen sendika üyeleri sabah Gerede ilçesinin Aktaş köyü yakınlarında başladıkları yürüyüşün ardından Ankara İl Sınırına ulaştı.Yaklaşık 10 kilometre yürüyüşün ardından Ankara İl Sınırı tabelasının önüne gelen yürüyüşe katılanlar tabelanın önünde fotoğraf çektirdi.İl sınırı tabelasının bulunduğu alanda yaklaşık yarım saat mola veren grup daha sonra yürüyüşlerine devam etti.Bolu Belediyesinin önünde 11 Haziranda yapılan törenle yürüyüşlerine başlayan 5 günün sonunda yaklaşık 90 kilometre yürüdü.Hizmet-İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşlerinin azimli bir şekilde devam ettiğini kaydetti.Yola çıktıkları günden bu yana 5 gündür yürümeye devam ettiklerini anlatan Çınar, "Bugün yürüyüşümüzün beşinci günü. Büyük bir azim, gayret ve heyecanla yürüyoruz. Arkadaşlarımızın umut dolu olması ve direnmesi bize gurur veriyor. Bolu'da belediye başkanlığını kazanan Tanju Özcan verdiği sözde durmadı. Durmadığı için yollara çıktık." dedi.Çınar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın seçimden önce "Bizim kazandığımız belediyelerden bir tane dahi işçi çıkartılırsa benim yanıma gelsinler " sözlerini de anımsatarak, "Biz de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözü üzerine yola çıktı. Biz de şimdi onun yanına gidiyoruz. Bir de ona bakacağız. Bolu sözünde durmadı bakalım Ankara sözünde duracak mı." diye konuştu.Bolu Belediyesi'nden işten çıkartılan Öznur Özeren ise, 5 günden devam eden yürüyüşlerinin sonunda Ankara sınırına ulaştıklarını belirterek, "Hedefimize doğru ilerlemekteyiz. Kılıçdaroğlu kendisi seslenmişti, söz vermişti CHP belediye başkanları kazandığı zaman hiçbir işçinin ekmeği ile oynamayacağım diye yemin etmişti. Bunu Tanju Özcan'da demişti. Kendisi eğer bir işçi bile çıkartılırsa gelsin beni bulsun demişti. Biz de hedefimize doğru Kılıçdaroğlu'na gidiyoruz." ifadesini kullandı.CHP Genel Merkezi'nin önüne giderek Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleneceklerini dile getiren Özeren, "Başkanım işimizden çıktık. Gelin demiştiniz geldik' diyeceğiz. Biz adalet istiyoruz. Ekmeğimizi istiyoruz. Biz sadece çöpçüydük. Bizden ne istediler. Biz Bolu'nun sokaklarını temizleyen insanlardık. Sabahın beşinde kalkıp sokakları süpürüyorduk." dedi.