Son Dakika Haberleri: Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde sendikalılar CHP Genel Merkezi'ne yaklaştı
Son Dakika Güncel Haber

Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde sendikalılar CHP Genel Merkezi'ne yaklaştı

1 saat önce

Hak-İş Konfederasyonunun işten çıkartılan Bolu Belediyesi işçileri için düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü" 11. gününde devam ederken grup, CHP Genel Merkezi'ne yaklaştı.

Hak-İş Konfederasyonunun işten çıkartılan Bolu Belediyesi işçileri için düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü" 11. gününde devam ederken grup, CHP Genel Merkezi'ne yaklaştı. Emek ve Adalet Yürüyüşü'nü 11 gündür sürdüren grup, CHP Genel Merkezi'ne yaklaştı. Yürüyüşe katılan Öznur Özeren, Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçilerden olduğunu belirterek, "49 gün boyunca çadırda grev yaptık. CHP lideri Tanju Özcan'a ses çıkartmadı ve bizde yürüyüş kararı aldık. Bugün 11. günümüz. İnşallah sesimizi duyarlar. Sonuna kadar gideceğiz. Tek istediğimiz ekmeğimiz ve adalet istiyoruz. Kılıçdaroğlu, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tane işçi çıkartılırsa gelip bana hesap sorsunlar' dedi. Biz de Kılıçdaroğlu'na hesap sormaya gidiyoruz. Tanju Özcan'a güvenip oy verdik. O da bizi kapının önüne koydu" dedi. Hizmet-İş Sendikası Konya Şubesinden desteğe geldiklerini söyleyen Ahmet Kesikhalı ise, "Emeğe saygı noktasında yürüyüş ve destek için burada bulunmaktayız. Sonuna kadar Hak-İş diyoruz. Sonuna kadar emek ve emeğe saygı diyoruz. Bunun zıttı olan her şeye karşıyız. Hak-İş geçmişte mazlum ve masumiyetin yanında ne kadar durmuş ise bundan sonra da duracaktır" şeklinde konuştu. Grup, CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşünü sürdürüyor.
(Yunus Emre Kartal - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)
Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde sendikalılar CHP Genel Merkezi'ne yaklaştı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:00 Kaynak: İHA
İşçi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bartın'daki sağanak Ekrem İmamoğlu'ndan "illegal diploma" iddiasına cevap: Ne yapacaklarını şaşırdılar Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:25:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde sendikalılar CHP Genel Merkezi'ne yaklaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]