Son Dakika Haberleri: Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nden destek
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Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nden destek

1 saat önce

CHP'li Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nün 10. gününde Hizmet-iş Sendikası Kayseri Şubesi 250 kişi ile yürüyüşe destek verdi.

Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nden destek, System.String[]
CHP'li Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nün 10. gününde Hizmet-iş Sendikası Kayseri Şubesi 250 kişi ile yürüyüşe destek verdi.

Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş, çok sayıda sendika üyesinin katılı ile bugün Kazan mevkiinde devam etti. 10 gündür devam eden yürüyüşe Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı da destek verdi. Şube Başkanı Serhat Çelik, yaşanan zulme sessiz kalmadıklarını ifade ederek, "Bu eylemin bir tek amacı var; arkadaşlarımızın işe geri dönmesini sağlamak. Bizi bir kısım hedefler için yollara düşmüş gibi tanımlamaya çalışmak bu insanlara büyük haksızlıktır" diye konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
Hizmet İş Sendikası, Kayseri, Güncel
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