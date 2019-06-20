Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nden destek
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CHP'li Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nün 10. gününde Hizmet-iş Sendikası Kayseri Şubesi 250 kişi ile yürüyüşe destek verdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
CHP'li Bolu
Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nün 10. gününde Hizmet-iş Sendikası Kayseri
Şubesi 250 kişi ile yürüyüşe destek verdi.
Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş, çok sayıda sendika üyesinin katılı ile bugün Kazan mevkiinde devam etti. 10 gündür devam eden yürüyüşe Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı da destek verdi. Şube Başkanı Serhat Çelik, yaşanan zulme sessiz kalmadıklarını ifade ederek, "Bu eylemin bir tek amacı var; arkadaşlarımızın işe geri dönmesini sağlamak. Bizi bir kısım hedefler için yollara düşmüş gibi tanımlamaya çalışmak bu insanlara büyük haksızlıktır" diye konuştu. - KAYSERİ
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