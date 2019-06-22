Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan işçiler, Ankara'da eylem yaptı
5 dakika önce
Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan işçiler, Ankara'da eylem yaptıABONELERİMİZİN BİLGİSİNEHABERİN HAM GÖRÜNTÜLERİNE AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZDHA ABONE FTP: 178.211.55.226KULLANICI ADI: dhaaboneŞİFRE: dhaANKARA,(DHA)(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:06 Kaynak: DHA
Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan işçiler, Ankara
'da eylem yaptı
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KULLANICI ADI: dhaabone
ŞİFRE: dha
ANKARA,(DHA)
(Tür: Ankara)
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