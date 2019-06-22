Son Dakika Haberleri: Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan işçilerin CHP Genel Merkezi önündeki mitingi (1)
Son Dakika Güncel Haber

Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan işçilerin CHP Genel Merkezi önündeki mitingi (1)

3 dakika önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı.

Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan işçilerin CHP Genel Merkezi önündeki mitingi (1), System.String[]
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı. (1)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:06 Kaynak: AA
Mahmut Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osman Öcalan, TRT'ye konuştu: İmamoğlu, Kürtler için ciddi bir mesaj vermedi İstanbul'da 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili iş yeri sorumlusu gözaltına alındı Vicdansız hırsızlar mağazadaki sadaka kutusunu çaldılar Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 17:09:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan işçilerin CHP Genel Merkezi önündeki mitingi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]