Son Dakika Haberleri: Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Niğde'den destek
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Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Niğde'den destek

52 dakika önce

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Hizmet-iş Sendikası Niğde İl Başkanlığı da destek verdi.

Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Niğde'den destek, System.String[]
Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Hizmet-iş Sendikası Niğde İl Başkanlığı da destek verdi.

Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş, çok sayıda sendika üyesinin katılımı ile bugün Kahramankazan mevkiii itibariyle devam etti. 11 gündür devam eden yürüyüşe Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı da destek verdi. Hizmet-İş Sendikası Niğde Başkanı Gökhan Demircioğlu, işçilerin işlerinin elinden alınmasına sessiz kalmadıklarını ifade ederek, "Bu yürüyüşün bir tek amacı var; arkadaşlarımızın işe geri dönmesini sağlamak. Yollara düşme sebebimiz belli. Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmalara karşı Sendika Genel Merkezimiz tarafından düzenlenen 'Emek ve Adalet' yürüyüşüne Niğde İl Başkanlığı olarak katılım sağlayarak destek verdik" diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu Bolu Belediyesinin CHP'li Belediye Başkanı tarafından işten çıkarılan 96 işçi başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında işten çıkarılan işçiler için Bolu'dan başlayıp Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde son bulacak olan yürüyüşe destek vermek için katıldı. İl Başkanı Demircioğlu; "Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın ve genel başkan yardımcılarımızın öncülüğünde binlerce işçi ile birlikte başta CHP Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler olmak üzere Türkiye'nin diğer bazı il ve ilçelerinde işten çıkarmalara dikkat çekmek, işten çıkarılanların tekrar geri alınması, bundan sonra tekrar işten çıkarmaların olmaması ve baskılar sonucu sendika istifalarının önüne geçilmesi için Bolu'dan Ankara'ya bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun haksızlığa uğrayan işçiler için Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası olarak geçmişte olduğu gibi bugünde dimdik ayaktayız" dedi - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:17 Kaynak: İHA
Bolu, Niğde, Güncel
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