Emek ve Adalet Yürüyüşü'nü anlatan kitap çıktı - Son Dakika

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yönetimi değişen bazı belediyelerde emekçileri hedef alan baskı, tehdit, sürgün ve işten çıkarmaları protesto etmek, baskıları sonlandırmak ve iş akitleri haksızca feshedilen emekçilerin işe geri alınmalarını sağlamak amacıyla, 11-22 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bolu'dan Ankara'ya gerçekleştirilen Emek ve Adalet Yürüyüşü'nün kitabı çıktı.



HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Yayınları'ndan çıkan Emek ve Adalet Yürüyüşü-Adalet İçin Yollara Düşen Emekçilerin Onurlu Mücadelesi, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası'nın adalet arayışının ve Bolu'dan Ankara'ya 200 kilometre yürüyen 6 bini aşkın emekçinin geride bıraktığı kilometrelerin yazılı ve görsel günlüğü ile yapılan baskılara kanıtlayan bilgi ve belgelerden oluşuyor.



HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikasından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yerel Seçimler neticesinde yönetimi CHP ve HDP'ye geçen bazı belediyelerde 30 bini aşkın emekçi sendikalarından baskıyla istifa ettirilmiş, 350 emekçi sürgün edilmiş, 6 bini aşkın emekçi sebepsiz ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmış, binlerce emekçi toplu iş sözleşmesiz bırakılarak mağdur edilmişti.



Türkiye'nin hafızasına unutulmaz bir işçi eylemi olarak kaydedilen Emek ve Adalet Yürüyüşü ile pek çok belediyede işçilerin mağdur edilmesinin önüne geçilmiş, büyük toplu işten çıkarmalar engellenmiş, yeni baskılar, yıldırma ve sürgünlerin önüne geçilmiş, işten çıkarılan emekçilerin bir kısmının işlerine tekrar kavuşmaları sağlanmıştı.



Kitap, yaşanan adaletsizliğin neden ve nasılını sonuçlarıyla birlikte irdelerken, politize edilmeden, kırmadan, dökmeden gerçekleştirilerek sendikal harekete örnek olan bir hak mücadelesinin öyküsünü aktarıyor.



Önsözünü HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın kaleme aldığı kitap, istatistiki bilgiler, röportajlar, açıklamalar ve belgelerle okura sunuluyor." - ANKARA