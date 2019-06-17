Emek ve Adalet Yürüyüşü yedinci gününde

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' 7'nci gününde Kızılcahamam şehitlik anıtında başladı.

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' 7'nci gününde Kızılcahamam şehitlik anıtında başladı.



Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi Kızılcahamam şehitlik anıtının önünde yürüyüşe başladı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yürüyüş de yerini alırken, çevre illerden destek amacıyla çok sayıda sendika üyesi de yürüyüşe katıldı.



Amaçlarının, işçilerinin işe geri dönmesini sağlamak olduğunu belirten Hak-İş Genel Başkanı Arslan, "Bugün yürüyüşümüzün 7'nci günündeyiz. Yoğun yağmur var ve dinlenmeden yollardayız. İşimizi, aşımızı, geleceğimizi istiyoruz. Bu konuda bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun haksız yere herhangi bir kusuru yokken, sadece kendilerinden önceki dönemlerde işe alındıkları için işten çıkarılan işçilerin işe dönmelerini istiyoruz. Yeni işten çıkarmaları önlemek için yürüyoruz, yeni arkadaşlarımız işsiz kalmasın istiyoruz. Yürüyüşümüzün bir başka amacı; sendikalarımıza yapılan saldırıları püskürtmektir, baskılara son vermektir. Amacımız; işçilerin işe geri dönmesini sağlamaktadır" dedi.



Sendikalılar, Kızılcahamam sokaklarında halkı selamlayarak, desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bolu'da doktor ve hemşirenin darp edildiği iddiası - BOLU

CHP'li İlhan Cihaner'den Binali Yıldırım'a "burs" yanıtı: Büyük yalan

Son Dakika! Merkez Bankasından piyasaya destek! Bankalara likidite sağlanacak

Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi