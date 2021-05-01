Emek ve dayanışmanın sembol şehri: Karabük - Son Dakika

Türkiye'nin ilk ağır sanayi tesisinin kurulmasının ardından adeta bir işçi ve emekçi kentine dönüşen Karabük, 84 yıldır alın terin, emek ve dayanışmanın sembol şehirleri arasında yer alıyor.

Temelleri 1937'de atılarak 2 yıl gibi kısa sürede faaliyete alınan demir ve çelik fabrikalarının yer aldığı 13 haneli Karabük köyü, hızla işçi ve emekçi göçü almaya başladı.

Çok sayıda kişiye ekmek kapısı olan Karabük, 1939'da belediye, 1941 yılında bucak, 1953'te ilçe ve 1995'te Türkiye'nin 78. ili haline geldi.

Büyük bir işçi hareketinin olduğu ve sendikalaşmanın kaçınılmaz hale geldiği Karabük'te, tamamı çelik işçisinden oluşan şimdiki adıyla Özçelik-İş Sendikası kuruldu.

Sendika öncülüğünde başlayan işçi dayanışmasıyla Karabük, büyük hak arayışlarına sahne oldu.

137 gün süren grev

İşçi kenti Karabük'te, 1989 yılında yaklaşık 30 bin emekçinin katıldığı ve 137 gün süren grev yapıldı.

Çeliğin emekçileri, 1994'te zarar ettiği gerekçesiyle fabrikalarının kapatılacağını öğrenince yeniden kenetlendi ve dünyaya dayanışma örneği gösterdi.

Bu dayanışma karşısında işçilere duyarsız kalamayan halk da sokaklara indi, çocuklar okula gitmedi, esnaf kepenk kapattı, şehre giriş çıkış sağlayan tüm ulaşım durdu.

İşçiler fabrikayı satın aldı

Tam 1,5 yıl süren çeşitli eylem ve girişimlere sahne olan Karabük'teki emekçiler, adeta dünyaya dayanışma dersi vererek çalıştıkları fabrikayı satın aldı.

Şimdiki adıyla Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) sahip çıkan ve bacalarının tütmesini sağlayan çelik emekçileri, bu dayanışma örneğiyle ülkede adeta bir simge haline geldi.

"Karabük, emek ve dayanışmanın simge kentlerinden biri"

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, AA muhabirine, 1 Mayıs'ın bütün dünyada "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Hiç şüphesiz her 1 Mayıs geldiğinde Türkiye'de Karabük'ün hatırlandığını belirten Değirmenci, "Bugün 1 Mayıs, emek ve işçinin günü. Ülkemizde 'Emek ve Dayanışma Günü' adıyla kutlanıyor. 13 haneli bir köyken çelik işçilerinin göçüyle bir il haline gelen Karabük, emek ve dayanışmanın simge kentlerinden biri. Bunu zaman içinde bütün dünyaya gösterdi. 1800 derece sıcaklığın karşısında çalışan ve adeta çeliğe hayat veren işçilerimiz, karşılaştıkları haksızlıklar ve hak kayıpları karşısında bütünleşmesini, kenetlenmesini ve dayanışmasını iyi bildi." diye konuştu.

Karabük'ün, ülkedeki diğer emekçilere de ilham kaynağı olduğunu dile getiren Değirmenci, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.