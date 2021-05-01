Emek ve dayanışmanın sembol şehri: Karabük - Son Dakika

Emek ve dayanışmanın sembol şehri: Karabük

01.05.2021 11:33
Emek ve dayanışmanın sembol şehri: Karabük, System.String[]

Türkiye'nin ilk ağır sanayi tesisinin kurulmasının ardından adeta bir işçi ve emekçi kentine dönüşen Karabük, 84 yıldır alın terin, emek ve dayanışmanın sembol şehirleri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin ilk ağır sanayi tesisinin kurulmasının ardından adeta bir işçi ve emekçi kentine dönüşen Karabük, 84 yıldır alın terin, emek ve dayanışmanın sembol şehirleri arasında yer alıyor.

Temelleri 1937'de atılarak 2 yıl gibi kısa sürede faaliyete alınan demir ve çelik fabrikalarının yer aldığı 13 haneli Karabük köyü, hızla işçi ve emekçi göçü almaya başladı.

Çok sayıda kişiye ekmek kapısı olan Karabük, 1939'da belediye, 1941 yılında bucak, 1953'te ilçe ve 1995'te Türkiye'nin 78. ili haline geldi.

Büyük bir işçi hareketinin olduğu ve sendikalaşmanın kaçınılmaz hale geldiği Karabük'te, tamamı çelik işçisinden oluşan şimdiki adıyla Özçelik-İş Sendikası kuruldu.

Sendika öncülüğünde başlayan işçi dayanışmasıyla Karabük, büyük hak arayışlarına sahne oldu.

137 gün süren grev

İşçi kenti Karabük'te, 1989 yılında yaklaşık 30 bin emekçinin katıldığı ve 137 gün süren grev yapıldı.

Çeliğin emekçileri, 1994'te zarar ettiği gerekçesiyle fabrikalarının kapatılacağını öğrenince yeniden kenetlendi ve dünyaya dayanışma örneği gösterdi.

Bu dayanışma karşısında işçilere duyarsız kalamayan halk da sokaklara indi, çocuklar okula gitmedi, esnaf kepenk kapattı, şehre giriş çıkış sağlayan tüm ulaşım durdu.

İşçiler fabrikayı satın aldı

Tam 1,5 yıl süren çeşitli eylem ve girişimlere sahne olan Karabük'teki emekçiler, adeta dünyaya dayanışma dersi vererek çalıştıkları fabrikayı satın aldı.

Şimdiki adıyla Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) sahip çıkan ve bacalarının tütmesini sağlayan çelik emekçileri, bu dayanışma örneğiyle ülkede adeta bir simge haline geldi.

"Karabük, emek ve dayanışmanın simge kentlerinden biri"

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, AA muhabirine, 1 Mayıs'ın bütün dünyada "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Hiç şüphesiz her 1 Mayıs geldiğinde Türkiye'de Karabük'ün hatırlandığını belirten Değirmenci, "Bugün 1 Mayıs, emek ve işçinin günü. Ülkemizde 'Emek ve Dayanışma Günü' adıyla kutlanıyor. 13 haneli bir köyken çelik işçilerinin göçüyle bir il haline gelen Karabük, emek ve dayanışmanın simge kentlerinden biri. Bunu zaman içinde bütün dünyaya gösterdi. 1800 derece sıcaklığın karşısında çalışan ve adeta çeliğe hayat veren işçilerimiz, karşılaştıkları haksızlıklar ve hak kayıpları karşısında bütünleşmesini, kenetlenmesini ve dayanışmasını iyi bildi." diye konuştu.

Karabük'ün, ülkedeki diğer emekçilere de ilham kaynağı olduğunu dile getiren Değirmenci, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Türkiye, Karabük, Emekçi, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emek ve dayanışmanın sembol şehri: Karabük - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı         
14:26
Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı         
14:20
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı         
12:01
Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti         
11:13
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı         
09:46
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı         
09:27
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 14:41:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emek ve dayanışmanın sembol şehri: Karabük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement