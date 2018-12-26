Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Akpınar ve Gezen'e Destek
2 saat önce
İZMİR'de yerel seçimler öncesi toplumun kutuplaştırıldığını ileri sürerek, bunun tehlikeli boyutlara vardığını savunan Emek ve Demokrasi Güçleri, önceki gün savcılık tarafından haklarında soruşturma başlatılan ve çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan sanatçılar...
İZMİR'de yerel seçimler öncesi toplumun kutuplaştırıldığını ileri sürerek, bunun tehlikeli boyutlara vardığını savunan Emek ve Demokrasi Güçleri, önceki gün savcılık tarafından haklarında soruşturma başlatılan ve çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan sanatçılar Metin Akpınar
ile Müjdat Gezen
'e destek verdi. Konak
'ta bulunan Eğitim Sen İzmir
1 No'lu Şube'de basın toplantısı düzenleyen Emek ve Demokrasi Güçleri'ne üye 20 kişi, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi, toplumdaki kutuplaşmanın derinleştiğini ileri sürdü. Hazırlanan basın bildirisini okuyan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir İl Eş Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Hülya Ulaşoğlu, AK Parti'nin toplumda kutuplaşmayı derinleştirerek, ırkçılık, ayrımcılık ve nefret söylemi gibi toplumsal fay hatlarını harekete geçirmeye çalışıp, toplumu şekillendirilmek istediğini ileri sürdü. Hülya Ulaşoğlu, şunları söyledi:
"Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, sadece daha fazla demokrasi taleplerini dile getirdikleri için hedef gösterildi. Yalnız kendilerinin değil, çok geniş toplumsal kesimlerin özlemini ifade eden Akpınar ve Gezen, savcılarca gözaltına aldırılırken, bu tür baskılarla esas korku salınmak isteyen iki sanatçı şahsında bütün toplumdur."
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:34 Kaynak: DHA
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