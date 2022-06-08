"Emek ve İş Ahlakı" kitabı tanıtıldı

ANKARA HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ile TYB Başkanı Arıcan, "Emek ve İş Ahlakı" kitabının tanıtımını gerçekleştirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Musa Kazım Arıcan HAK-İŞ Genel Merkezinde 5. Ahlak şurasının ardından hazırlanan "Emek ve İş Ahlakı" kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. Programda açılış konuşmasını yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan şu ifadelere yer verdi: "Bütün etkinliklerimizde, bütün faaliyetlerimizde bir özelliğimiz var. Samimiyetle yapıyoruz. İnanın işin içerisine samimiyet girince pek çok olmaz denen şeyler oluyor. Beklediğinizin çok daha ötesinde güzel şeyler elde ediyorsunuz. Geriye dönüp bakıyorsunuz biz bu kadar faaliyet yaptık mı gerçekten yapıyoruz. Onun için amacımız, gayemiz, hedefimiz temsil ettiğimiz kitlelerin her alanda gelişmesini sağlamak her alanda onlara yeni şeyler kazandırmak yeni imkanlar kazandırmak. Ülkemizi bölgemizi ve bütün insanların sorunlarına yönelik çözümler üretme çabamız, gayretimiz bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Onun için bu faaliyet gündeme geldiği zaman aslında sıradan bir iş birliği gibi başlangıçta görünmüş olabilir. Ama biz çok şey öğrendik bu süreçte. Belki bizim gibi pek çok katılımcı arkadaşlarımız, hocalarımız çok şey öğrendiler. Ben kendimi öyle hissediyorum. Gerçekten çok farklı bakış açılarından ahlaka bir yorumlar getirmiş olması. Sadece teorik anlamda ahlak doğuştan gelen tutumlar bütünüdür."

Program sonu Arslan katılımcılara hediye takdiminde bulundu.