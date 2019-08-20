Emeka Eze Adanaspor'da
39 dakika önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Emeka Eze'yi kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:39 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor
, Emeka Eze'yi kiraladı.
Turuncu-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon SK Sturm Graz
takımında forma giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu Emeka Eze'yi satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiraladı. Adanaspor Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Akgül ile İstanbul
'da bir araya gelen Emeka Eze, kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. - ADANA
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