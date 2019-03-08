Emekçi Kadınlar Ekmek Üreterek Geçimlerini Sağlıyorlar

Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışan emekçi kadınların yaşam mücadelesi yürekleri burkuyor.

Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışan emekçi kadınların yaşam mücadelesi yürekleri burkuyor. Farklı yaşam hikayelerine sahip kadınların ürettiği tandır ekmekleri, Batman'daki marketlerde satışa sunuluyor.



Batman'da yoksullukla mücadele eden kadınlar, ev ekonomilerine destek olmak için sabah erken saatlerde yollara koyuluyor. Batman Engelsiz Yaşam Derneği bünyesinde ekmek üreten kadınlardan Koçer Orak, "Burada hamur ve ekmek yapıyorum. Eşimi 5,5 yıl önce kaybettim. 5 çocuğum var, ortanca olan cezaevinde, küçük olan lise 1 öğrencisi, büyükleri üniversite okuyor. Ben yetişemiyorum. Bize yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Çocuklarımın psikopatlara takılmasını istemiyorum ve yeter ki okul okusunlar. Çocuklarıma hem anne hem de baba görevi yapıyorum. Sabah 06.00'da geliyorum, akşam 6'ya kadar 25 TL alıyorum. Çocuklarım için çalışıyorum" dedi.



"Engel tanımadan başarıyorum"



Eşi de kendisi gibi engelli olan emekçi kadınlardan Mevlüde Teymur, "Sabah saat 08.00'de geliyorum ve ekmekleri çıkarttığımız gibi marketlere dağıtıyorum. Hesaba bakıyorum, elemanların işlerine bakıyorum. Marketlerimiz günlük ne kadar ekmek istiyorsa ben götürüyorum aracımla. Engelliyim, engel tanımadan başarıyorum, kendi çabalarımla uğraşıyorum. Eşim de engelli ve ona da destek çıkıyorum. Hem kendimi hem de eşimi kimseye muhtaç ettirmeden gelirimizi sağlıyoruz" diye konuştu.



"Yazın evimizde yılanlar ve akrepler oluyor"



Evlerinin durumunun içler acısı olduğunu anlatan Fehime Kılıç ise, yağmur yağdığı zaman damlayan yerleri kontrol ettiğini söyledi. Yaz aylarında evinde akrepler ve yılanların olduğunu belirten Kılıç, "Sabah 06.00'da kalkıyorum, hamur işi yapıyorum ve günlük 25 lira alıyorum. Mağdur olduğum için çalışıyorum. Yüz felci geçirdim, migrenim var ve beynimde leke var. Eşim rahatsızdır, 6 çocuğum var ve çok mağdurum. Eşime iş istiyorum, ben de çok zor çalışabiliyorum ve hastayım. Geçimimiz çok zor. Yazın evimizde yılanlar, akrepler oluyor. Durumumuzu görüyorsunuz. Kışın çocuklarımın üzerine su damlamasını istemiyorum. Gece yağmur yağıyor, çocuklara bakıyorum su nereden damlıyor diye. 4 tane çocuğum okul okuyor. Biri lisede, 3 tanesi de ortaokulda. Çok mağduruz ve çalışarak onlara bakmaya çalışıyorum. Çocuklarım bazı günler kahvaltısız okula gidiyorlar" dedi.



"Kadınlara destek olmaya çalışıyoruz"



Batman Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Beyhan Özgener, kadınların zorlu yaşam mücadelesinde kendilerine destek olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Derneğimizde emek veren kadınlarımız var, engelli kadınlarımız ve ihtiyaç sahibi annelerimiz var. Sabah zor şartlar altında gelip kendi emekleri ile bir şeyler kazanıp evlerine ekmek götüren kadınlarımız bunlar. Günde iki tane ekmek veriyoruz onlara evlerine götürmeleri için. Sabah erkenden gelip tandırları yakıp marketlerin siparişlerini hazırlıyorlar kadınlarımız. Durumları, şartları belli. Umarız Halk Ekmeği gibi yerleri bize de verirler. Çünkü derneklerimizin böyle yerlere ihtiyaçları var" diye konuştu. - BATMAN

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