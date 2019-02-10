Emekçi Kadınlar Ürünlerini Sergiliyor
53 dakika önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahil bandında kurulan pazarda, kadınlar el emeği ürünlerini satıyor.
Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde sahil bandında kurulan pazarda, kadınlar el emeği ürünlerini satıyor.
Bundan 7 yıl önce eski belediyenin pasajında kurulan daha sonra da Bandırma Nikah Salonunun alt kısmına taşınan pazarda satışlarına devam eden emekçi kadınlar el emeği göz nuru hediyelik eşya, giysilerin yer aldığı tezgahlarda; şapka, örgü, tülbent, namaz örtüsü, bebek patikleri, incik, boncuk, amigurimi gibi daha birçok çeşit malzemelere yer veriyor. Giyecek dışında, evinde bir gün öncesinden hazırladıkları, sarma, börek, tatlı, çiğ köfte kek gibi malzemeleri günlük üretip müşterilerine taze gıda maddelerini sunuyorlar. Pazar, cumartesi ve pazar günleri kuruluyor. Emekçi
kadınlar, yerli müşterilere oranla daha fazla dışarıdan gelen müşterilerden ilgi duyduklarını belirtiyorlar. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:08 Kaynak: İHA
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