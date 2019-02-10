Son Dakika Haberleri: Emekçi Kadınlar Ürünlerini Sergiliyor

Emekçi Kadınlar Ürünlerini Sergiliyor

53 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahil bandında kurulan pazarda, kadınlar el emeği ürünlerini satıyor.

Emekçi Kadınlar Ürünlerini Sergiliyor, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahil bandında kurulan pazarda, kadınlar el emeği ürünlerini satıyor.

Bundan 7 yıl önce eski belediyenin pasajında kurulan daha sonra da Bandırma Nikah Salonunun alt kısmına taşınan pazarda satışlarına devam eden emekçi kadınlar el emeği göz nuru hediyelik eşya, giysilerin yer aldığı tezgahlarda; şapka, örgü, tülbent, namaz örtüsü, bebek patikleri, incik, boncuk, amigurimi gibi daha birçok çeşit malzemelere yer veriyor. Giyecek dışında, evinde bir gün öncesinden hazırladıkları, sarma, börek, tatlı, çiğ köfte kek gibi malzemeleri günlük üretip müşterilerine taze gıda maddelerini sunuyorlar. Pazar, cumartesi ve pazar günleri kuruluyor. Emekçi kadınlar, yerli müşterilere oranla daha fazla dışarıdan gelen müşterilerden ilgi duyduklarını belirtiyorlar. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:08 Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Emekçi, Yaşam
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