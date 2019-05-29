Emekli adliye çalışanı "zimmet" iddiasıyla tutuklandı

Niğde'de emekli yazı işleri müdürü, zimmet iddiasıyla Giresun'da tutuklandı.

Niğde'de emekli yazı işleri müdürü, zimmet iddiasıyla Giresun'da tutuklandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zimmet iddiasıyla aranan Ulukışla Adliyesi'nden 3 ay önce emekli olan yazı işleri müdürü C.A'yı Giresun'da yakaladı.

Gözaltına alınan C.A, Ulukışla Sulh Ceza Hakimliği tarafından SEGBİS'le yapılan sorgu sonucu tutuklandı.

C.A, Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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