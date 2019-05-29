Son Dakika Haberleri: Emekli adliye çalışanı "zimmet" iddiasıyla tutuklandı
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Emekli adliye çalışanı "zimmet" iddiasıyla tutuklandı

51 dakika önce

Niğde'de emekli yazı işleri müdürü, zimmet iddiasıyla Giresun'da tutuklandı.

Emekli adliye çalışanı
Niğde'de emekli yazı işleri müdürü, zimmet iddiasıyla Giresun'da tutuklandı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zimmet iddiasıyla aranan Ulukışla Adliyesi'nden 3 ay önce emekli olan yazı işleri müdürü C.A'yı Giresun'da yakaladı.
Gözaltına alınan C.A, Ulukışla Sulh Ceza Hakimliği tarafından SEGBİS'le yapılan sorgu sonucu tutuklandı.
C.A, Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:31 Kaynak: AA
Ulukışla, Niğde, Giresun, Güncel
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