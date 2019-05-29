Emekli adliye çalışanı "zimmet" iddiasıyla tutuklandı
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Niğde'de emekli yazı işleri müdürü, zimmet iddiasıyla Giresun'da tutuklandı.
Niğde'de emekli yazı işleri müdürü, zimmet iddiasıyla Giresun'da tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:31 Kaynak: AA
Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zimmet iddiasıyla aranan Ulukışla Adliyesi'nden 3 ay önce emekli olan yazı işleri müdürü C.A'yı Giresun'da yakaladı.
Gözaltına alınan C.A, Ulukışla Sulh Ceza Hakimliği tarafından SEGBİS'le yapılan sorgu sonucu tutuklandı.
C.A, Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.
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