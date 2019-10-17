Emekli albay başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu

Polis emekli subayın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor

İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de ailesiyle birlikte yaşayan Emekli Albay Coşkun Özcan, evinde ölü bulundu. Polis şahsın beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Lütfiye Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 71 yaşındaki Emekli Albay Coşkun Özcan, evde ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 13 katlı binanın ikinci katındaki eve giren polis ve sağlık ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Özcan'ın binaya ailesiyle birlikte 2 ay önce taşındığı öğrenildi.Polis emekli albayın beylik silahıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.