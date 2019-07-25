Son Dakika Haberleri: Emekli albay, Belaruslu diplomatı silahla yaralayıp, intihar etti (3)
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Emekli albay, Belaruslu diplomatı silahla yaralayıp, intihar etti (3)

1 saat önce

ÇAVUŞOĞLU: BELARUSLU DİPLOMATIN SAĞLIĞI İYİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alecander Poganshev'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Emekli albay, Belaruslu diplomatı silahla yaralayıp, intihar etti (3), System.String[]

ÇAVUŞOĞLU: BELARUSLU DİPLOMATIN SAĞLIĞI İYİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alecander Poganshev'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Emekli albayın Poganshev'i vurduktan sonra intihar ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Diplomat arkadaşımız hastaneye getiriliyor. Burada ameliyatı son derece başarılı geçti. Şu anda yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren de odasında tutulacak. Tabii ki her ameliyat risklidir; ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre yarın odasına çıkabilecek durumda" ifadelerini kullandı.
'HERHANGİ SİYASİ BİR GELİŞME DEĞİLDİR'
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci bizzat takip ettiğini de belirterek, "Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey telefon açtı, bilgi verdim, yakından ilgilendiğimizi de söyledim. Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve inşallah yarın daha da iyi olacak. Soruşturma devam ediyor; ama İçişleri Bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre adi bir suç, yani bir kavga sonucunda meydana gelen bir olaydır. Herhangi siyasi bir gelişme değildir; ama İçişleri Bakanlığımız soruşturma sonucunda detaylı bilgilendirmeyi yapacaktır. Önemli olan şu anda diplomatın sağlık durumunun iyi olması" diye konuştu.
CENAZE, ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri, silahla yaşamına son veren emekli albay Mehmet Fevzi Bayram'ın evinde inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan inceleme sırasında eve gelen Bayram'ın yakınları gözyaşı döktü. Bayram'ın cesedi, Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışması tamamlandıktan sonra ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM-Caner ÜNVER-Arda ERDOĞAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, -


Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:00 Kaynak: DHA
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