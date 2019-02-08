Son Dakika Haberleri: Emekli Albay Evinde Ölü Bulundu

Emekli Albay Evinde Ölü Bulundu

51 dakika önce

AMASYA'da, bir süredir kanser tedavisi gören emekli albay Turhan Tekin (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Emekli Albay Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
AMASYA'da, bir süredir kanser tedavisi gören emekli albay Turhan Tekin (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Şeyhcui Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan emekli albay Turhan Tekin'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Komşularında bulunan yedek anahtarla eve giren ekipler, Tekin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı'nın evde yaptığı incelemenin ardından Tekin'in cenazesi otopsi için  Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşinden ayrı yaşayan Tekin'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:57 Kaynak: DHA

Amasya, Güncel
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