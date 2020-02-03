Emekli albay Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emekli albay Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Emekli albay Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde vefat eden emekli Levazım Albay Necmi Uygun, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli albay Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde vefat eden emekli Levazım Albay Necmi Uygun, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Albay Necmi Uygun 1989 yılında Malatya 2. Levazım Şube Komutanlığı'ndan emekli oldu. Albay Uygun, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Hayatını kaybeden Uygun için askeri tören düzenlendi. Uygun'un Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi. Asker, polis, ilçe yöneticileri, siyasetçiler ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilen cenaze töreninde kılınan namazın ardından Uygun'un naaşı aile kabristanlığına defnedildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz
32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü BM'den çağrı: İdlib'de gerginlik azaltılsın Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yeni evli kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:15:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli albay Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]