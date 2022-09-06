Hipnoz Davası'nda 1 tahliye - Son Dakika
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Hipnoz Davası'nda 1 tahliye

06.09.2022 15:52
Hipnoz Davası'nda 1 tahliye

Emekli Albay ve Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok'un Kayseri'de 2009'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili yürüttüğü soruşturmada 3 astsubaya hipnozla işkence yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 avukatın yargılanmasına devam edildi.

Emekli Albay ve Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok'un Kayseri'de 2009'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili yürüttüğü soruşturmada 3 astsubaya hipnozla işkence yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 avukatın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.Ö, tutuksuz sanıklar V.Ö. ve O.Y. ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu yargılanan sanık M.Ö., dosyadaki suç unsurlarının soyut ifadelerden oluştuğunu belirterek, beraatini isterken, O.Y. ise davaya konu soruşturmanın hiçbir aşamasında görev almadığını dile getirdi. Emekli Albay ve Hakim Ahmet Zeki Üçok'un ifadelerinin soyut beyanlardan ileri gitmediğini kaydeden sanık V.Ö. de, dilekçede adının geçmemesine rağmen yargılandığının altını çizdi.

Mahkeme heyeti yargılama sonucunda tutuklu sanık M.Ö'nün tahliyesine karar verirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Ahmet Zeki Üçok, Münir Karaloğlu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hipnoz Davası'nda 1 tahliye - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hipnoz Davası'nda 1 tahliye - Son Dakika
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