Emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu - Son Dakika

Öte yandan Emekli Albay Gökçe B.'nin 1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanlığı görevine getirildiği öğrenildi. Şehriban Batır ise olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, 1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanı olan Emekli Albay Gökçe B. (85) tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü öne sürülen 'Cesur' isimli köpek, kumsala gömülü halde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 02:31

Kaynak: DHA

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