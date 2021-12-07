Emekli amiral hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 103 emekli amiral hakkında hazırlanan iddianamede, bildiri yayınlayan amirallerin seçilmiş hükümeti hedef aldıkları ve muvazzaf askerleri harekete geçirme amacı olduğu belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada 103 emekli amiral hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı ve iddianamenin hazırlandığı belirtilmişti. Hazırlanan iddianamede amirallere yönelik suçlama 'Anayasal düzene karşı suç için anlaşmak' olmuştu.

İddianamede amirallerin ortak bir iştirak iradesiyle bildiriyi hazırladıkları ve paylaştıkları, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere TSK içerisinde emir komuta dışında hareket etmeyi hedefledikleri vurgulandı.

'Hükümete karşı suç işlemek için anlaştıkları sabittir'

Bildiri yayınlayan emekli amirallerin hükümeti hedef aldıkları ve bildirinin muvazzaf askerler ile toplumun bir kesiminin harekete geçirmek üzere yayınlandığının belirtildiği iddianamede 'Montrö' ifadesinin de bir araç olarak kullanıldığı aktarıldı. Ayrıca hükümete karşı suç işlemek için anlaştıklarının sabit olarak değerlendirildiği iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Whatsapp grubu üzerinden paylaşılan mesajlarda kuvvetten kastın Türk Silahlı Kuvvetleri muvazzaf subayları olduğunun açıkça anlaşıldığı, böylece şüphelilerin seçilmiş hükümeti hedef aldıkları ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıkları, bildiride geçen Montrö vurgusunun araç olarak kullanıldığı hususunun da aynı whatsapp grubunda yer alan şüpheliler tarafından açıkça anlaşılabileceği bildiriyle, bir kısım muvazzaf Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını da etkilemeyi hedefleyerek Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü ve Beşinci Bölümlerinde yer alan suçlardan özellikle 312. maddede düzenlenen hükumete Karsı Suçu islemek için anlaştıklarının sabit olduğu anlaşılmıştır." - ANKARA