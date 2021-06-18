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Emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde intihar etti - Son Dakika

Emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde intihar etti

18.06.2021 17:20
Emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde intihar etti, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.

Başiskele ilçesinin Seymen Mahallesi Anayurt Sokak'ta bulunan sitede öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yaklaşık 8 ay önce emekli olan Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Eken'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Son olarak Tersane Komutanlığı yapan Aydın Eken'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Eken'in intiharıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde intihar etti
Emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde intihar etti

Başiskele, Emekli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde intihar etti - Son Dakika


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