Emekli amirallerin bildirisi: İçişleri Bakanı Soylu, bildiriyi yayımlayanların tüm irtibatlarını ortaya çıkardıklarını söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, bildiriyi yayımlayanların tüm irtibatlarını ortaya çıkardıklarını söyledi. İmzacılardan dördünün CHP üyesi olduğunu belirten Soylu, "Eleştirebilirsiniz ama gece yarısı dönüp bize ültimatom veremezsiniz, verdirtmeyiz. Zihinlerinde en ufak böyle bir şey varsa darmadağın ederiz" dedi.

A Haber televizyonunda Memleket Meselesi adlı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, "bildirinin yayımlandığı gece sabaha kadar uyumayıp çalıştıklarını" belirtti.

Soylu, bildiriyi yayımlayan emekli amirallerle ilgili olarak, "CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber…Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net" diye konuştu.

Hiçbir siyasi operasyon merkezi olamayan darbe olamayacağını belirten Soylu, "Hemen çıkarırsınız veya sonra çıkarırsınız ama darbelerin işbirliği içerisinde olduğu siyasi operasyon merkezleri vardır. 1960 darbesinin de siyasi operasyon merkezi CHP'dir. Bizatihi İsmet İnönü'dür. Buna itiraz edecek olanlar varsa kendi genel sekreterlerinin, milletvekillerinin anı kitaplarına baksınlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Rekabeti korakor yapalım hep beraber, ne gerekiyorsa ortaya koyalım ama burada CHP bu meseleye sahip çıkıyorsa, bu meseleyi demokrasi adına savunanları küçümsüyorsa, bir oyun içinde olduğunu iddia ediyorsa bu tarihin bunlara herhangi bir ders vermediğinin en önemli delili olarak duracaktır" dedi.

Soylu, "Açıklamanın uluslararası bağlantısıyla" ilgili bir soruya ise birtakım tespitleri olduğu, "15 Temmuz'u çözdükleri gibi bunları da çözecekleri" yanıtını verdi.

CHP lideri Kılçdaroğlu, 'Bu sahte gündemler tutmaz' demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bildiriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır" demişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da, "Emekli amirallerden değil, sarıklı amirallerden çekineceksiniz" diye konuşmuştu.

'Montrö bildirisi'

Türkiye'de 104 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi ile Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın gittiği bir tarikat evinde sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili olarak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denildi. Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Hükümet bildiriye sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişi darbeler ve bildirilerle dolu bir ülkede bir gecede 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez" dedi.

10 emekli amiral gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyle ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde yer alan "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" şüphesiyle başlatıldığını aktardı.

Soruşturma kapsamında bildiriye imza atan 10 emekli amiral (Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal) gözaltına alındı.

4 emekli amiral de ( Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat) 3 gün içinde ifade vermek için emniyet müdürlüklerine davet edildi.

Avukat Celal Ülgen: Metinde bir suç unsuru yok

Gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen isimlerden Celal Ülgen, Halk TV'de Şirin Payzın'ın Kadri Gürsel ve Emin Çapa ile birlikte hazırladığı "Sözüm Var" programında, emekli amirallerin ilk ifadeleri hakkında bilgi verdi.

Ülgen, "Söyledikleri şey şu: 'Biz bu bildirinin metnini okuduk, imzalar mısınız diye sordular, biz de bir sakınca görmedik ve imzaladık. Metni yazan, edit eden, redakte edenler değiliz. WhatsApp grubunda metni paylaşan değiliz, basına veren değiliz'. Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi. Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi" dedi.

Emekli Amiral Ergun Mengi'nin, İYİ Parti'den geçen aylarda istifa ettiği belirtildi.

Avukat Celal Ülgen ise bildiriyle ilgili olarak, "Metinde bir suç unsuru olsa, ben 10 defa okudum, bir suç yok. Neresinden çıkaracaklar suçu onu bilmiyorum" dedi.