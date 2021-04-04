Emekli amirallerin bildirisine soruşturma - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Montrö bildirisi' yayınlanan emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "04.04.2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.