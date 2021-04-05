Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı - Son Dakika

Gazeteci Barış Pehlivan, 104 emekli amiralin açıklamasında bir numaralı imzacı olarak yer alan emekli Amiral Ergun Mengi'yle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

HalkTV canlı yayında konuşan Pehlivan, " İYİ Parti'nin karşısına aldığı amiraller bildirisinin bir numaralı imzası Emekli Amiral Ergun Mengi'ye aittir. Mengi'nin İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeostratejik Analizler Başkan Yardımcısıdır" diyerek bir belge gösterdi.

AKŞENER "ZEVZEKLİKTİR" DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki göstererek, "Emekli de olsa silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı açıklamalar, genellikle Türkiye'de demokrasinin kesintisine uğrayan muhtıraları akıllara getirir. Bu apaçık bir zevzekliktir" demişti.

Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir