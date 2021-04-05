Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı - Son Dakika

Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı

05.04.2021 00:04

Gece yarısında 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiri yayımlamasına tepkiler sürerken ortaya çarpıcı bir iddia atıldı. Bildiride bir numaralı imzacı olarak yer alan emekli Amiral Ergun Mengi'nin İYİ Parti yöneticilerinden biri olduğu ortaya çıktı. İYİ Parti lideri Akşener, bildiriye tepki gösterip, "Bu apaçık bir zevzekliktir" demişti.

Gazeteci Barış Pehlivan, 104 emekli amiralin açıklamasında bir numaralı imzacı olarak yer alan emekli Amiral Ergun Mengi'yle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

HalkTV canlı yayında konuşan Pehlivan, " İYİ Parti'nin karşısına aldığı amiraller bildirisinin bir numaralı imzası Emekli Amiral Ergun Mengi'ye aittir. Mengi'nin İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeostratejik Analizler Başkan Yardımcısıdır" diyerek bir belge gösterdi.

Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı

AKŞENER "ZEVZEKLİKTİR" DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki göstererek, "Emekli de olsa silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı açıklamalar, genellikle Türkiye'de demokrasinin kesintisine uğrayan muhtıraları akıllara getirir. Bu apaçık bir zevzekliktir" demişti.

Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı

Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı
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Barış Pehlivan, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı - Son Dakika


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