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Emekli askerin kurduğu şirketin ürettiği su topu, şüpheli paketi "patlatmadan" etkisiz hale getiriyor - Son Dakika

Emekli askerin kurduğu şirketin ürettiği su topu, şüpheli paketi "patlatmadan" etkisiz hale getiriyor

25.11.2021 11:57
Emekli askerin kurduğu şirketin ürettiği su topu, şüpheli paketi "patlatmadan" etkisiz hale getiriyor

Emekli SAS komandosu Sedat Mesci'nin kurduğu SDT Yardımcı Savunma Teknoloji Şirketi, el yapımı patlayıcı (EYP), şüpheli paket, atılmış patlamamış top ve havan mermisi ile uçak bombalarını uzaktan imha eden alet ve ekipman üretiyor.

Emekli SAS komandosu Sedat Mesci'nin kurduğu SDT Yardımcı Savunma Teknoloji Şirketi, el yapımı patlayıcı (EYP), şüpheli paket, atılmış patlamamış top ve havan mermisi ile uçak bombalarını uzaktan imha eden alet ve ekipman üretiyor.

Uzun yıllar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Savunma (SAS) komandosu olarak görev yapan emekli astsubay Sedat Mesci, görevde kullandığı ekipmanların yerlisini üretmek için kolları sıvadı.

Alanında uzman ekiple Ankara'da SDT Yardımcı Savunma Teknoloji Şirketini kuran Mesci, mühimmata müdahale ekipmanlarından su topu, roket ve mekanik sistemli tapa sökücü ile Türk Sİlahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacına yerli çözüm ortağı oluyor.

Şirkette, silah ve mühimmat depolama-taşıma ekipmanlarının üretiminin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmeti de veriliyor.

"Yedek parça tedarikinde çok zorlanmıştık"

Konya'da düzenlenen "Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları"na katılan şirketin Genel Müdürü Sedat Mesci, AA muhabirine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 12 yıl önce emekliye ayrıldığını söyledi.

Emekli olmasının ardından milli duygularla saha tecrübesini savunma sanayisine aktarmak istediğini anlatan Mesci, şöyle konuştu:

"2011'de firmamız kurduk ve patlayıcıya müdahale ekipmanları üretim faaliyetlerine başladık. Savunma sanayinde aldığımız projeleri başarıyla tamamladık. Ürünlerimiz TSK personelince kullanılıyor. Üretimde taklit yapmıyoruz. Görevdeyken bu ürünleri yurt dışından tedarik ediliyordu. Bunların bazı sakıncalarını görüyorduk. Çok yüksek fiyatlara getirdiğimiz bu ürünlerin, her hangi aksamında sıkıntı çıktığında yedek parça tedarikinde çok zorlanmıştık. Bunları tedarik etmek istesek de uzun zaman alıyordu. Düşünün bir ürünü 50 bin dolara alıyorsunuz sonra basit bir malzeme yüzünden 3-4 yıl o ürünü rafta bekletmek zorunda kalıyorsunuz. Bu hızlı hareket eden özel birliklerimizde çok sıkıntı oluşturan bir süreç. Yerli üretimde ise yedek parçaya hemen ulaşabilirsiniz."

"Patlatarak imha etmek çok ucuz ve kolay"

Mesci, asker ve emniyet güçlerinin kullanacağı malzemelerin yerli olmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Terörle yıllardır mücadele ediyoruz. Sınırlarımızda atılan patlamayan havan ve top mermilerinden halkımız da zarar görüyor. Bunları bulduğunuz yerde her zaman imha edemiyorsunuz. Sivil ortama düşüyor, patlatarak imha edemezsiniz. Bunu mutlaka etkisiz hale getirmeniz gerekiyor. Patlatarak imha etmek çok ucuz ve kolay. Röntgeni çekilmesi gerekiyor, uzaktan analiz ve teşhisi sağlayan elektronik malzemeleri kullanılması gerekiyor. Mekanik ve elektronik sistemler kullanılması lazım. Biz de SDT olarak bu kulvarda işin başındayız. İlerledikçe ülkemize daha faydalı işler ortaya koyacağız."

"Silah arkadaşıma güvensiz malzeme veremem"

Arazideki mayının patlatılmadan imhasına yönelik mekanik ve elektronik sistemlerin kullanılması gerektiğine işaret eden Mesci, şöyle devam etti:

"Patlatmadan etkisiz hale getirmek için su topuyla müdahale ediyoruz, geri tepmesiz bir sistem. Suyu namluya koyarak şüpheli paketi kuvvetli su jetiyle parçalıyoruz. Patlayıcıyla elektriksel bağlantıları ayırıyor. Su topu, yaklaşık 1 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıktı. Barut basıncı ile su jeti oluşturarak, patlayıcı unsurunu ateşleme mekanizmasından ayırıyoruz. Mühimmat patlamadan etkisiz hale getiriliyor, yani zinciri koparıyoruz. Ar-Ge, tasarım ve mühendislikte 4 kişilik bir uzman ekiple bu çalışmaları yürüttük. Tapa sökme aparatımız ise TSK envanterine girdi. Atılmış patlamamış top mermileri, uçak bombalarını uzaktan söken bir sistem. Su topu ise ithal bir malzemeydi, bunun Ar-Ge ve tasarım çalışmasını yaptık ve ürettik. Yurt dışı malzemenin daha iyisini üretmeye çalışıyoruz. Bunun üretiminde özel materyal ve teknikler kullanılıyor. Silah arkadaşıma güvensiz malzeme veremem."

Emekli askerin kurduğu şirketin ürettiği su topu, şüpheli paketi patlatmadan etkisiz hale getiriyor
Emekli askerin kurduğu şirketin ürettiği su topu, şüpheli paketi patlatmadan etkisiz hale getiriyor
Emekli askerin kurduğu şirketin ürettiği su topu, şüpheli paketi patlatmadan etkisiz hale getiriyor
Emekli askerin kurduğu şirketin ürettiği su topu, şüpheli paketi patlatmadan etkisiz hale getiriyor
Emekli askerin kurduğu şirketin ürettiği su topu, şüpheli paketi patlatmadan etkisiz hale getiriyor

Patlayıcı, Emekli, Uçak, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli askerin kurduğu şirketin ürettiği su topu, şüpheli paketi 'patlatmadan' etkisiz hale getiriyor - Son Dakika


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