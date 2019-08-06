Emekli astsubay banyoda ölü bulundu
2 saat önce
Samsun'da, emekli bir astsubay evinin banyosunda ölü olarak bulundu.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:34 Kaynak: İHA
'da, emekli bir astsubay evinin banyosunda ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Yeni Mahalle
'de saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay K.B. (59) evindeki banyoda ölü olarak bulundu. K.B.'nin ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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