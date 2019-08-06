Son Dakika Haberleri: Emekli astsubay banyoda ölü bulundu
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Emekli astsubay banyoda ölü bulundu

2 saat önce

Samsun'da, emekli bir astsubay evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Emekli astsubay banyoda ölü bulundu, System.String[]
Samsun'da, emekli bir astsubay evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay K.B. (59) evindeki banyoda ölü olarak bulundu. K.B.'nin ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:34 Kaynak: İHA
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