Emekli astsubay, çalıştığı gemideki kazada öldü
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EMEKLİ astsubay Muharrem Çimen (65), İspanya'da 2'nci kaptan olarak görev yaptığı gemide geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:33 Kaynak: DHA
EMEKLİ astsubay Muharrem Çimen (65), İspanya'da 2'nci kaptan olarak görev yaptığı gemide geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Muharrem Çimen, astsubaylıktan emekli olduktan sonra özel şirkette gemi personeli olarak çalışmaya başladı. Çimen, bugün İspanya açıklarında, ikinci kaptan olarak görev yaptığı gemide, geçirdiği kaza nedeniyle ağır yaralandı. Çimen, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Çimen'in ölüm haberi Gölcük'te yaşayan ailesini yasa boğdu.
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