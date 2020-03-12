Emekli astsubay cinayetiyle ilgili 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emekli astsubay cinayetiyle ilgili 3 gözaltı - Son Dakika

Emekli astsubay cinayetiyle ilgili 3 gözaltı

6 saat önce

Düzce Valiliği, emekli astsubay Şeref Ateş'in aracı içerisinde kurşunlanarak öldürülmesiyle ilgili 3 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Emekli astsubay cinayetiyle ilgili 3 gözaltı, System.String[]

Düzce Valiliği, emekli astsubay Şeref Ateş'in aracı içerisinde kurşunlanarak öldürülmesiyle ilgili 3 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.


Gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevki'inde otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden emekli istihbaratçı Şeref Ateş ile ilgili olarak Düzce Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada emekli Astsubay Şeref Ateş'in ateşli silah ile kasten öldürülmesi olayıyla ilgili olarak yapılan tahkikatta 3 şahsın olaya karıştığının belirlendiği kaydedildi.


Şüpheliler K.B., E.K.. A.G.. ve maktul Şeref Ateş'in alkol almak için buluştukları, bir süre araç içerisinde alkol aldıktan sonra Şeref Ateş'in aracı ile şahıslardan ayrılarak Çamköy girişi istikametine gittiği, şüpheliler K.B. ve A.G.'nin araçla şahsı takip ederek maktül Şeref Ateş'i yolda durdurdukları daha sonra ise Şeref Ateş ile şüpheli K.B. arasında tartışma yaşanması sonucu K.B. isimli şahıs yanında bulunan ruhsatsız silah ile maktül Ş.A.'ya ateş etmesi neticesinde Şeref Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile K.B., A.G ile E.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.


Cinayet şüphelileri K.B., A.G ve E.K.'nin ev ve araçlarında yapılan aramada suç aleti olan bir adet ruhsatsız tabancaya el konulurken, şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - DÜZCE

Düzce Valiliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:47:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli astsubay cinayetiyle ilgili 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]