Emekli astsubay, evinin altını müzeye çevirdi - Son Dakika

Emekli astsubay, evinin altını müzeye çevirdi

19.11.2020 10:45

Emekli astsubay, evinin altını müzeye çevirdi Çocukluk yıllarındaki tutkusu müze sahibi yaptı Çevresinden topladığı antikaları evinin altında sergiliyor Topladığı 250'den fazla eserle yeni müze kurmayı hedefliyor Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan emekli Astsubay Çavuş Sedat...

Emekli astsubay, evinin altını müzeye çevirdi

Çocukluk yıllarındaki tutkusu müze sahibi yaptı

Çevresinden topladığı antikaları evinin altında sergiliyor

Topladığı 250'den fazla eserle yeni müze kurmayı hedefliyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan emekli Astsubay Çavuş Sedat Yenişen, arkadaşlarının da desteğiyle çocukluğundan beri topladığı 250'den fazla antika eserlerle evinin altındaki odayı müzeye çevirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ikamet eden emekli Astsubay Çavuş Sedat Yenişen, lise yıllarından beri topladığı eşyaları evinin altında birleştirip kişisel müze oluşturdu. Yenişen'in gençlik yıllarından beri manevi ve tarihi değeri olan eski eşyaları toplama merakı, emekli olunca bir hobiye dönüştü. Arkadaşlarının da desteğiyle 40 yıldan 130 yıla kadar tarihi olan materyallerin müzede mevcut olduğunu söyleyen Yenişen, "En son gelen toplu tabancalar var. Bizim anneannemden kalan 130 yıllık Çerkesler'in kullandığı hamur teknesi ve çöven dediğimiz pasta yaptığımız bir materyal var. Ben bunları çocukluk yıllarımdan beri biriktirdim, diğer arkadaşlarımın getirdikleriyle de birleştirdim. Bu müzeyi kurduk" dedi.

'Belediye başkanından müze sözü aldık'

Evinin altındaki kişisel müzeyi gezen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'dan eserlerin sergilenmesi için yeni bir müze sözü aldıklarını belirten Yenişen, "Kartepe Belediye başkanımızın vermiş olduğu bir söz var. Eğer bize bir müze yaparsa ben de buradaki materyalleri o müzeye bağışlama sözü verdim. Yaklaşık olarak 250 materyal mevcut. İnsanların ziyaret etme şansları var. Geçen yıl İstanbul'dan buraya gelen arkadaşlar ziyaretçileri getiriyorlardı. Çok gelen oldu" diye konuştu.

Kafkasya'dan gelen dedesine ait Osmanlı dönemi nüfus kağıdını sergiliyor

Yenişen'in kurduğu kişisel müzeye eşya bağışı yaptıklarını ifade eden Vedat Eroğlu, "Benim de geçmişe yönelik merakım dedemden geliyor. Dedemin evinde sakladığı babasının Kafkasya'dan geldiğinde Osmanlı'nın verdiği nüfus kağıdını dahi muhafaza etmiş dedem. Sanırım ondan alıyorum . Sedat abinin bu merakını görünce ona yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Geçmişimiz de kullanılan her materyalin bir önemi var, değeri var, manevi değeri var. İleride İnşallah bunları da yazarız öykülerini de yazarız. Çok güzel kişisel bir müze oluşturdu. Gören herkes hayran kalıyor burada. Bunu da Uzuntarla müzesine bağışlamak istemesi çok güzel bir davranış" şeklinde konuştu.

Emekli astsubay, evinin altını müzeye çevirdi
Emekli astsubay, evinin altını müzeye çevirdi
Emekli astsubay, evinin altını müzeye çevirdi
Emekli astsubay, evinin altını müzeye çevirdi

Astsubay, Kartepe, Emekli, Çavuş, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Emekli astsubay, evinin altını müzeye çevirdi - Son Dakika


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