ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor - Son Dakika

ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor

03.04.2021 12:19

Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyorZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan emekli astsubay Bilal Sarıgül (50), her sabah balıkçılardan topladığı balıklarla sahil şeridinde bulunan kedilere bakıyor.

Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan emekli astsubay Bilal Sarıgül (50), her sabah balıkçılardan topladığı balıklarla sahil şeridinde bulunan kedilere bakıyor. Bilal Sarıgül, her sabah yaklaşık 100 sokak kedisini beslediğini söyledi.

Ereğli'de yaşayan emekli astsubay Bilal Sarıgül, kendisini sokak kedilerine adadı. İlçede bulunan sahil şeridindeki sokak kedilerini besleyen Sarıgül, elinden geldiğince kedilerin bakımlarını da üstlendi. Her sabah balıkçı barınağındaki lokanta ve balıkçılardan yiyecekler alan Sarıgül, yaklaşık 100 kedinin karnını doyuruyor. Balıkçıların 'komutan' diye seslendiği Sarıgül, yaptığı davranışla çevresindekilerin de takdirini kazandı. Balıkçılar, her sabah barınağa gelen Sarıgül'e artan balık ve diğer yiyecekleri ayırarak destek olmaya çalışıyor. Bilal Sarıgül, sahil şeridindeki tüm kedilere baktığını söyledi. Birilerinin bunu yapması gerektiğini düşündüğü için bu işe başladığını ve düzenli olarak kedileri beslediğini anlatan Sarıgül, Bu sokak kedilerine ben her zaman balıkçı motorlarından aldığım balıklar ve balıkçı tezgahlarından ayıklanmış olan balık kafaları ile bakıyorum. Biraz destek bekliyorum. Yani ben bundan dolayı çok sıkıntı çekiyorum bu hayvanların karnını doyurmak için dedi.

KEDİLER İÇİN MAMA DESTEĞİ BEKLİYOR

Sarıgül, kediler için mama desteği talebinde bulundu. Çoğu kedinin hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Sarıgül, şöyle dedi

Kediler sokaklarda hastalık nedeniyle ölüyor. Ben elimden geldiğince bakımlarını yaptırmaya çalışıyorum. Ama yeterli gelmiyor. Sahil şeridinde yüzlerce kedi var. Her gün yemek bekliyorlar. Benim haricimde birkaç kişi yani ara sıra onlarda destek olmaya çalışıyorlar. Ama bu sorunun çözülmesi lazım. Yani sokak hayvanlarının yemeklerinin temin edilmesi babında. İnsanların toplumun duyarlı olmasını istiyorum. Ereğli'deki vatandaşlarımızın iş adamlarının herkesten bekliyoruz. Kedilere mama desteği, yani para istemiyoruz.

BALIKÇILAR DESTEK OLUYOR

Balıkçılardan Hüseyin Gümüştekin de ellerinden geldiğince Sarıgül'e destek olmaya çalıştıklarını söyleyerek, 3-4 yıldır bu şekilde biz yardım ediyoruz. Teknelerden bulamadığı takdirde biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ufak balık varsa da ufak balıkları seçip veriyoruz. Bizim elimizden gelen ancak bu kadar diye konuştu.

ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor

Astsubay, Ereğli, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları         
13:01
Galatasaray Başkanı Cengiz, F.Bahçe'ye daha önce şampiyonluk başvurusu yapıp yapmadıklarıyla ilgili bir soru yöneltti Galatasaray Başkanı Cengiz, F.Bahçe'ye daha önce şampiyonluk başvurusu yapıp yapmadıklarıyla ilgili bir soru yöneltti         
12:33
Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi         
12:00
Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu         
11:48
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu         
11:11
Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü         
10:32
Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi         
09:33
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor         
07:47
Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı         
00:24
Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu         
20:38
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
19:47
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 13:42:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei