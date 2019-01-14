Emekli Astsubay, Kendisinden Saklanan Tabancasını Bulup İntihar Etti
1 saat önce
ANTALYA'da, eşini kaybettikten sonra bunalıma girdiği belirtilen emekli astsubay Ahmet E. (89), başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.
ANTALYA'da, eşini kaybettikten sonra bunalıma girdiği belirtilen emekli astsubay Ahmet E. (89), başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi. Yakınları, Ahmet E.'nin "Size yük oluyorum" dediği için intihar ihtimaline karşı evdeki tabancasını sakladıklarını; buna rağmen silahı bulduğunu söyledi.
Olay, sabah saatlerinde, Muratpaşa
ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi
'ndeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan ve bu nedenle bunalıma girdiği belirtilen Ahmet E. ile yakınları ilgilenmeye başladı. Yakınları, kendilerine sürekli "Size yük oluyorum" diyen Ahmet E.'nin intihar ihtimaline karşı evdeki tabancasını sakladı. Buna rağmen tabancayı bulan Ahmet E., mutfakta başına dayayıp, ateşledi. Bir süre sonra eve gelen yakınları, Ahmet E.'yi yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken görünce sağlık ekibine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Ahmet E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
EVDE MEKTUP BULUNDU
Ahmet E.'nin cansız bedeni, yapılan işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü. Polis
ekipleri, evde yapılan incelemede, Ahmet E.'nin ailesine bıraktığı mektubu da buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:49 Kaynak: DHA
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