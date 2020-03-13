Emekli astsubay muz serasında ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emekli astsubay muz serasında ölü bulundu - Son Dakika

Emekli astsubay muz serasında ölü bulundu

6 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir emekli astsubay, kendisine ait muz serasında ölü bulundu.

Emekli astsubay muz serasında ölü bulundu, System.String[]

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir emekli astsubay, kendisine ait muz serasında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan emekli Hava Astsubay Mehmet Gülcan (75), Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesi'ndeki muz serasına bakım için evden ayrıldı. Akşamın ilerleyen saatlerine kadar eve dönmeyen ve cep telefonuna yanıt vermeyen Gülcan'ı aramak için muz serasına giden yakınları, emekli astsubayın cansız bedeniyle karşılaştı.


Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine giden jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Mehmet Gülcan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. - MERSİN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:52 Kaynak: İHA
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