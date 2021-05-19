Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü - Son Dakika

Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü

19.05.2021 09:41
Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü, System.String[]

Kocaeli'de yaşayan emekli astsubay, atölyelerden topladığı atık malzemeleri kullanarak hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatı ile yaptığı duvar saatlerini satarak elde ettiği gelirle ile köyde yaşayan öğrencilere burs veriyor.

Kocaeli'de yaşayan emekli astsubay, atölyelerden topladığı atık malzemeleri kullanarak hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatı ile yaptığı duvar saatlerini satarak elde ettiği gelirle ile köyde yaşayan öğrencilere burs veriyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki emekli astsubay Sedat Yenişen, Deniz Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra küçüklükten beri merak saldığı ahşap yakma el işi sanatına yöneldi. 2008 yılında el işi atölyesini açan Yenişen, hobi olarak başladığı mesleğini bir vakfa dönüştürdü. Hiçbir ticari amaç gütmeden atölyelerden topladığı atık malzemelerle saat, şamdan ve süs eşyaları yapan Yenişen, köyde yaşayan 6 öğrenciye burs veriyor. Burs vermek için kriterleri olduğunu söyleyen Yenişen, öğrencilerin aile gelir düzeyinin düşük olması, ailede okuyan çocuğun fazla olması ve öğrencinin başarılı olması gerektiğini ifade etti. Bir saati ortalama 3 ayda bitiren Yenişen, el emeğinin para ile satılamayacağını ve bu yüzden bu işi severek yaptığını belirtti.

"Çocuklara yardım olsun bizim için kafi"

Çocukluktan beri el işi sanatına meraklı olduğunu ifade eden Uzuntarla Adiğe Kültür Derneği Başkanı Sedat Yenişen, "2008 yılında Deniz Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra bu atölyeyi açtım. Kıl testere dediğimiz el işi işlemesine başladım. Yaşım 63 ama hala çalışmaya devam ediyorum. Buna nasıl başladın derseniz eskiden okullarda el işi derslerimiz vardı. Öyle yapmaya başladım. Atölyede yaptığım ve sattığım eşyalarla öğrenci okutuyor, burs veriyorum. Ben bu işi ticaret amacıyla yapmıyorum. Köyümüzde okuyan çocuklara yardım olsun bizim için kafi. Çocukların okuması, güzel yerlere gelmeleri bizim için moral motivasyon oluyor. Çocukların üstünde bizimde bir emeğimiz varsa ne mutlu bizlere" dedi.

"Emek para ile satılmaz"

Hobi olarak başladığı işi vakfa dönüştürdüğünü belirten Yenişen, "Her ay 6 öğrenciye belirli bir miktar para yatırıyorum, o da öğrenci için yeterli oluyor. Yaptığım ürünlerin maliyeti çok cüz'i bir miktar. Örneğin bin 200 TL olan bir ürünün 200 TL'si boya, cila, lamba ve saate gidiyorsa kalan bin TL'yi ise öğrencilere, derneğe bağışlıyorum. El emeğim bu ücretin içinde değil. El emeğim ise helal olsun, emek para ile satılmaz" diye konuştu.

"Kız öğrencilere daha öncelikli davranıyoruz"

Öğrencilere burs verme kriterleri olduğunu söyleyen Yenişen, "Bunlar aile gelir düzeyinin düşük olması, ailede okuyan çocuk fazla olması ve Uzuntarla'da ikamet etmeleri kriterlerimiz arasında. Sene sonunda ise öğrencilerden başarı belgesi istiyoruz. Kız öğrencilere daha öncelikli davranıyoruz çünkü erkeğin iş bulup çalışma şansı var ama kız öğrencilerin o kadar şansı yok" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü
Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü
Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü
Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü
Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü
Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü
Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü
Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü
Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü
Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü
Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Emekli astsubayın hobisi öğrenci okutan vakfa dönüştü - Son Dakika


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