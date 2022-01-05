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Son dakika haberleri | Emekli astsubayın komşusunu öldürdüğü cinayetle ilgili yeni detaylar - Son Dakika

Son dakika haberleri | Emekli astsubayın komşusunu öldürdüğü cinayetle ilgili yeni detaylar

05.01.2022 18:41
Son dakika haberleri | Emekli astsubayın komşusunu öldürdüğü cinayetle ilgili yeni detaylar

Son dakika habere göre İzmir'in Buca ilçesinde emekli astsubayın komşusunu tabancayla vurarak öldürdüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde emekli astsubayın komşusunu tabancayla vurarak öldürdüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Ölen şahsın yakınları olayın çocuk gürültüsünden dolayı çıktığını iddia etti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 249/1 sokakta meydan gelmişti. İddiaya göre, emekli astsubay K.Y. ile üst kat komşusu Adem Ateş (38) arasında bina önünde tartışma çıktı. Tartışma sonunca K.Y., yanında bulunan tabancayla Adem Ateş'e ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ateş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Ateş, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından cinayet zanlısı K.Y., evinde polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"Olay otopark yüzünden değil, çocuk gürültüsünden dolayı çıkmış"

Olayın ardından ilk tespitlere göre olayın nedeninin otopark kavgası olduğu iddia edilmişti. Adem Ateş'in yakını Cem Canbaz, olayla ilgili konuştu. Cem Canbaz, olayın otopark kavgası yüzünden çıkmadığını belirterek, "Adem'in çocukları üst katta gürültü yapıyor diye K.Y., Adem'i ve eşini birkaç defa tehdit ediyor. Adem'in eşi de olay günü karakola giderek K.Y.'yi şikayet ediyor. O esnada Adem işten eve dönüyor ve otoparka aracını koyuyor. Bu sırada K.Y., Adem'in yanına silahıyla yaklaşıyor. Adem silahı görünce arkasını dönüp gidiyor. Ancak K.Y., o sırada ateş ediyor. Bu mahalle komple bu adamdan çok çekti. En ağır cezanın verilmesini talep ediyorum. Adem iki çocuk babasıydı, şimdi iki çocuğu da öksüz kaldı" dedi.

(Salih Yılmazsoy - Akın Küçükkurt/İHA)

Son dakika haberleri | Emekli astsubayın komşusunu öldürdüğü cinayetle ilgili yeni detaylar
Son dakika haberleri | Emekli astsubayın komşusunu öldürdüğü cinayetle ilgili yeni detaylar

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Astsubay, Emekli, İzmir, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Emekli astsubayın komşusunu öldürdüğü cinayetle ilgili yeni detaylar - Son Dakika


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