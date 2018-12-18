Son Dakika Haberleri: Emekli Astsubayın Öldürdüğü Eşi ve Kızı Yan Yana Toprağa Verildi (2)

Emekli Astsubayın Öldürdüğü Eşi ve Kızı Yan Yana Toprağa Verildi (2)

51 dakika önce

EMEKLİ ASTSUBAYIN ANNESİ: HELAL OLSUN SANA KUZUMBurdur'da eşi Nilüfer ile kızı Gizem Nur Danış'ı öldürdüğü tabancayla intihar eden emekli astsubay Muzaffer Danış da toprağa verildi.

Emekli Astsubayın Öldürdüğü Eşi ve Kızı Yan Yana Toprağa Verildi (2), System.String[]
EMEKLİ ASTSUBAYIN ANNESİ: HELAL OLSUN SANA KUZUM

Burdur'da eşi Nilüfer ile kızı Gizem Nur Danış'ı öldürdüğü tabancayla intihar eden emekli astsubay Muzaffer Danış da toprağa verildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Şerife Danış, "Yerden göğe kadar helal olsun kuzum" diyerek, ağladı.

Burdur Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemi tamamlanan Muzaffer Danış'ın cenazesi yakınları tarafından alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine  İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler ile Danış'ın yakınları ve arkadaşları katıldı.

Muzaffer Danış'ın yakınları, üzerine görevi sırasında giydiği kepi konulan tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Şerife Danış, helallik alınması sırasında, "Yerden göğe kadar helal olsun kuzum. 24 senedir görmedim. Mekanın cennet olsun" diye ağladı.

Muzaffer Danış, Ulucami'de ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Danış'ın geride kalan 2 çocuğu katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:03 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Taksiciyi İnfaz Eden Zanlıyı Ailesi Ele Verdi Antalya'da Pompalı Tüfekle Nişanlısını Öldüren Genç İntihar Etti

23 Yaşındaki Sapık, Gizlice Girdiği Evde Ölü Kadınla Cinsel İlişkiye Girdi Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 17:54:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli Astsubayın Öldürdüğü Eşi ve Kızı Yan Yana Toprağa Verildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]