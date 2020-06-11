Emekli astsubaylar arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aralarında çıkan kavga sonrasında kendisi gibi emekli astsubay komşusunu silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oturduğu binanın yağmur suyu giderinden gelen suyun bahçeye akması için çalışma yapan emekli astsubay Suat G., kendisi gibi emekli astsubay olan komşusu Ramazan G. ile yaptığı çalışma nedeni ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında evine giderek eline aldığı tabanca ile geri dönen Ramazan G., Suat G.'ye 3 el ateş etti. Kurşunların bacağına isabet ettiği Suat G., yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Suat G., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Suat G., daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası Ramazan G. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Ramazan G. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ