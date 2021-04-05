Emekli astsubaylara 30 yıldır başkanlık yapıyor - Son Dakika

Emekli astsubaylara 30 yıldır başkanlık yapıyor
05.04.2021 18:04
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Ünal Özdoğan, emekli astsubaylar adına projelerinin devam ettiğini ifade ederek, pandemi sonrasında bir çok güzel etkinliğe imza atacaklarını kaydetti.
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Ünal Özdoğan, emekli astsubaylar adına projelerinin devam ettiğini ifade ederek, pandemi sonrasında bir çok güzel etkinliğe imza atacaklarını kaydetti.
TEMAD Afyonkarahisar olağan genel kurulu 48 üyeden 30'unun katılımıyla gerçekleşti. Dernekte 30 yıldır başkanlık yapan Ünal Özdoğan yapılan oylama sonrası yeniden başkanlığa seçildi. Özdoğan 30 yıldır sürdürdüğü başkalık görevini 12. dönemde de sürdürecek. Genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Özdoğan, pandemi sonrasında emekli astsubaylar olarak bir çok etkinlik yapacaklarını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR
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