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Emekli astsubaylardan Mehmetçiğe destek

1 saat önce

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından derneğin kuruluşu kapsamında düzenlenen programda Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek mesajı verildi.

Emekli astsubaylardan Mehmetçiğe destek, System.String[]

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından derneğin kuruluşu kapsamında düzenlenen programda Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek mesajı verildi.


Mehmetçiğin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek sürüyor. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Afyonkarahisar Şubesi derneğinin kuruluşunun 35. Yılı kapsamında emekli astsubayların katılımıyla bir program düzenledi. Programda bir dönem Türk Silahlı Kuvvetlerinde ülkemizin bekası için canla başla çalışan emekli astsubaylar Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin her daim yanında oldukları mesajını verdiler.


Dernek Başkanı Ünal Özdoğan, 35. kuruluş yıldönümü kapsamında Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri olarak bir araya geldiklerini belirterek, sınır ötesindeki kahraman Mehmetçiğin de sonuna kadar yanında olduklarını söyledi. Özdoğan, "Bugün burada derneğimizin kuruluş yıl dönümü için toplanan tüm emekli astsubay arkadaşlarımızla birlikte Mehmetçiğimizin yanında olduğunun bilinmesi için toplandık. Eğer bizlerde görev düşerse bu yaşımızda hiç gözümüzü kırpmadan vatanımızın ve milletimizin bekası ve yaşamış olduğumuz coğrafyanın huzura kavuşması için canımızın son damlasına kadar hainlerle savaşırız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Barış Pınarı Harekatı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:47 Kaynak: İHA
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